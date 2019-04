Perché il vice premier Maitig ha un ruolo cruciale in Libia

LA LIBIA ISLAMISTA, ANTICOLONIALE... E ANTI-GHEDDAFI

Città come Derna e Bengasi, nella Cirenaica cuore della resistenza agli italiani nel primo 1900, restarono problematiche anche per Gheddafi, nonostante il suo forte anti-colonialismo. Come in parte Misurata, rimasero legate alla monarchia di re Idris, l'emiro della Cirenaica nipote del capo della confraternita musulmana dei Senussi che si rivoltò al fascismo. Idris al Senussi fu promosso re dai britannici dopo la Seconda guerra mondiale, e rovesciato poi da Gheddafi. Maitig discende da una famiglia di dignitari del periodo monarchico, è nipote del combattente nazionalista di inizio 900 Ramadan Asswehly, filo-ottomano, e cugino del leader separatista di Misurata Abdul Ramadan Asswehly. Al contrario di al Sarraj non ha mai avuto incarichi, anche secondari sotto Gheddafi.

L'ISLAM RADICALIZZATO DALLA POLITICA

Maitig e Bishaga sono ossi duri. A Misurata e a Tripoli Haftar è odiato, come la Turchia odia l'Arabia Saudita. Gli ultimi insorti contro Gheddafi non vogliono sostituire l'autoritarismo con l'autoritarismo. Il mantra di Haftar (e di Sisi in Egitto, Assad in Libia) è riportare la stabilità e debellare la Libia dai jihadisti. In parte è vero che Qatar e Turchia hanno appoggiato anche gruppi legati ad al Qaeda, in Libia come in Siria, riaccendendo focolai: anche Misurata ha in seno gruppi di radicali. Ma anche il generale Haftar, che si professa laico, usa nelle sue milizie salafiti mahkaliti indottrinati dall'Arabia Saudita come altri estremisti sunniti, radicalizzati poi in al Qaeda e nell'Isis. Gli islamisti di Misurata hanno cacciato l'Isis da Sirte. E nella Tripoli accerchiata vincere sarà impossibile, ma resisteranno a lungo.