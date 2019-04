Le polemiche sulla ricostruzione di Notre-Dame

Notre-Dame brucia, la politica si ferma, o quasi. I due contendenti per la vittoria alle europee del 26 maggio - Emmanuel Macron e Marine Le Pen, appaiati nei sondaggi - fanno un passo indietro. Il discorso del presidente con gli annunci delle riforme si è trasformato 24 ore dopo in un emozionato appello all'unità del Paese. E il proclama che tiene uniti i francesi diventa quello di ricostruire Notre-Dame «entro 5 anni, più bella di prima».

IL PARTITO DI LE PEN ALL'ATTACCO

Il partito di Le Pen, che in giornata aveva annunciato 24 ore di tregua, però non ha gradito: «Verboso e incantatore», ha commentato il deputato Gilbert Collard, «Macron si vede come costruttore di cattedrali ma non annuncia nulla sulla protezione dei gioielli del nostro patrimonio, tutti in pericolo».

DUBBI SULLA TEMPISTICA PER RICOSTRUIRLA

In molti ritengono azzardata anche la tempistica. Secondo il Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques, si parla di 10-15 anni. Inoltre, anche se dopo la gara di solidarietà dei colossi francesi i problemi di finanziamento sembrano essere risolti, i media francesi hanno rivelato che la cattedrale non era assicurata. Lo Stato è assicuratore di se stesso per gli edifici religiosi di cui è proprietario, come Notre Dame. Gran parte dei costi per il restauro della chiesa incendiata lunedì, quindi, saranno a carico delle casse pubbliche. «Lo Stato farà quello che serve», ha detto il ministro della Cultura, Franck Riester. Verranno in suo aiuto le sottoscrizioni della colletta privata, che ha toccato 700 milioni di euro e il 17 aprile dovrebbe superare il miliardo.