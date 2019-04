Incendio di Notre-Dame: un cortocircuito è la causa più probabile

SI FA LARGO L'IPOTESI DEL CORTOCIRCUITO ELETTRICO

Mentre gli inquirenti, secondo una fonte di polizia citata dall'Associated Press, ritengono ormai che il disastro sia stato probabilmente dovuto a un cortocircuito elettrico. L'idea della cattedrale in legno, subito sostenuta dalla sindaca Anne Hidalgo, è stata proposta dal rettore Notre-Dame, monsignor Patrick Chauvet. «Non voglio che si dica 'la cattedrale rimane chiusa per cinque anni e finisce tutto'. Quindi mi sono chiesto se non fosse possibile costruire sul sagrato una cattedrale provvisoria in legno. Voglio che sia un luogo bello, un po' simbolico, attraente», per accogliere fedeli e turisti, ha precisato l'alto prelato ai microfoni di CNews, aggiungendo che l'obiettivo è fare in modo che Notre-Dame «resti sempre viva» ed esprimendo l'auspicio che si possa agire «rapidamente».