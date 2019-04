Haftar ha bruciato la sua leadership nazionale

Il fallimento di Haftar – che è il tipico generale farlocco stipendiato negli Usa, non si è mai capito perché, dalla Cia - non stupisce per una ragione molto semplice: non ha mai vinto una battaglia, le ha perse tutte – e male, malissimo - e se ha conquistato Bengasi e Derna lo deve solo al massiccio intervento della aviazione degli Emirati Arabi Uniti – che ovviamente non può bombardare le milizie che difendono Tripoli - e all’aiuto determinante dei commandos francesi (che ovviamente non possono essere impiegati ora in prima linea).