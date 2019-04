Le notizie del 18 aprile 2019 sulla guerra in Libia

NUOVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

Sul versante diplomatico, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu giovedì si riunisce per consultazioni a porte chiuse sulla Libia. Il 17 aprile i Quindici non sono riusciti a trovare il compromesso su una bozza di risoluzione elaborata dalla Gran Bretagna che chiedeva un immediato cessate il fuoco e l'impegno per la fine delle ostilità in Libia. Secondo fonti diplomatiche, la Russia ha contestato la menzione dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar come origine dell'offensiva, ma nonostante sia circolata una versione rivista del documento i negoziati sono per ora falliti.