Le notizie del 19 aprile 2019 sulla guerra in Libia

L'ALLARME DI UNICEF E ONU PER I BAMBINI E I CIVILI

«Un numero crescente di bambini è a rischio imminente di ferite o morte a causa dell'escalation dei combattimenti, i peggiori degli ultimi anni, a Tripoli e dintorni», si legge nella nota congiunta del direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore e del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'Onu per i bambini e i conflitti armati Virginia Gamba. «Ricordiamo a tutte le parti in guerra in Libia l'obbligo di proteggere i bambini in ogni momento, nel pieno rispetto del diritto internazionale», prosegue il comunicato. «Uccidere, ferire e reclutare bambini, gli attacchi su strutture scolastiche, mediche e idriche sono tutte gravi violazioni dei diritti dei bambini e devono cessare immediatamente. Devono essere messe in atto misure di prevenzione per proteggere meglio i bambini, in linea con la risoluzione 2427 del Consiglio di sicurezza». E ancora: «Esortiamo inoltre a un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli per tutti i bambini bisognosi, e a un cessate il fuoco per consentire ai civili di lasciare in sicurezza le aree in conflitto». Solo giovedì, nell'aggiornare il bilancio delle vittime (225 dall'inizio del conflitto), Foad Aodi, presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), in contatto costante con i medici libici nelle aree del conflitto, sottolineava che tra i morti «si contano 70 bambini, 40 donne decedute a seguito degli stupri subiti e 15 sanitari».