Quali sono i pochi tesori sopravvissuti all'incendio di Notre-Dame

Il mondo accademico non si è disperato come la gente di fronte alla distruzione di Notre-Dame. Gli esperti di arte e di architettura non sottovalutano il dramma della Francia per l'enorme peso storico, prima ancora che religioso, della cattedrale di Parigi, simbolo nazionale dell'identità dei francesi nel mondo. La Francia è la Tour Eiffel, la Bastiglia, Notre-Dame. L'Île de la cité che la ospita è il nucleo della Parigi medievale. Ma Notre-Dame non è un capolavoro artistico: della costruzione gotica del XIII secolo non rimane (quasi) niente. L'imponente costruzione odierna è frutto di un restyling pressoché integrale della fine del 1800, indispensabile dopo la furia iconoclasta della Rivoluzione francese e della Comune. Non solo: Notre-Dame non aveva all'interno statue o dipinti dei geni del passato come tante chiese italiane, prima fra tutte San Pietro. O, a Parigi, il Louvre.

STRUTTURA CHE DOVEVA ESSERE MESSA IN SICUREZZA

Quando ad Assisi, nel terremoto del 1997, crollò la volta con gli affreschi di Giotto e di Cimabue della Basilica superiore, facendo quattro morti, il costo umano e artistico fu molto più alto che per il grande incendio di Notre-Dame. Come per l'alluvione di Firenze del 1966, che si portò via l'80% del crocifisso (restaurato) di Cimabue. Per la cattedrale di Parigi si tratterà della ricostruzione di una struttura che da tempo aveva bisogno di essere messa in sicurezza, ma mancavano i fondi. La guglia precipitata nel rogo del 15 aprile 2019 era per esempio una delle aggiunte dell'architetto Eugène Viollet-le-Duc molto più gotica del secondo campanile originario, abbattuto alla fine del 1700. Nondimeno Notre-Dame custodiva alcuni tesori storici e artistici che dai primi rilievi, in un paio di casi, l'incendio non ha distrutto ma può avere danneggiato.