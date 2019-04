Un gruppo di uomini armati ha assaltato un ministero a Kabul

L'attacco arriva il giorno dopo la sospensione dei colloqui tra il governo afghano e i talebani. Il loro portavoce Zabiullah Mujahid ha però immediatamente negato ogni responsabilità nell'assalto. Una conferenza tra le parti si sarebbe dovuta tenere a Doha, in Qatar, proprio sabato 20 e domenica 21 aprile ma l'appuntamento è saltato giovedì dopo che i talebani avevano accusato Kabul di «sabotare la conferenza e gli sforzi di pace». Anche il ramo afghano di Daesh in passato si è macchiato di numerosi attentati a Kabul ma al momento non è giunta alcuna rivendicazione.