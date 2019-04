Presidenziali Ucraina 2019: il dibattito alla vigilia del secondo turno

Lo slogan di Poroshenko «chi non vota per me vota per Putin», che sotto intendeva come il rivale fosse o sia una marionetta del Cremlino, è stato rifiutato dalla maggioranza degli ucraini già al primo turno. Anche i giganteschi manifesti con le facce dei due presidenti, con quella di Vladimir Vladimirovich a sostituire nel duello tutto ucraino quella di Volodymyr Oleksandrovyc, apparsi nelle ultime tre settimane, si sono rivelati un fallimento. Tutto sommato l’elettorato ucraino, sicuramente ingenuo ma non per questo totalmente inetto, se il 31 marzo ha votato in massa Zelensky e si appresta farlo al ballottaggio, non ha creduto alla narrazione di Poroshenko. O forse meglio: non ne ha fatto una discriminante di fronte ai cinque anni passati in cui il presidente in carica ha fatto di tutto per disattendere le promesse con cui era stato eletto nel maggio del 2014.