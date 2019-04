La strategia di repubblicani e democratici sul Rapporto Muller

DEMOCRATICI DIVISI SUL RICORSO ALL'IMPEACHMENT

I democratici non hanno dubbi sul fatto che le conclusioni di Mueller siano «schiaccianti» contro il presidente e si impegnano a battersi per arrivare fino in fondo. Il primo passo è la richiesta al Dipartimento di Giustizia di consegnare il rapporto per intero, senza omissioni, e con tutte le prove allegate. Una richiesta che cade nel vuoto bollata come «prematura e non necessaria» dal Dipartimento guidato da William Barr. La battaglia dei democratici passa anche per il dilemma dell'impeachment: una parte del partito è convinta che sia la strada da seguire. Un'altra è invece scettica: facendolo si corre il rischio di perdere di vista i temi che più stanno a cuore agli americani e di lasciarsi sfuggire di mano le elezioni del 2020. Una procedura di impeachment, va ripetendo la speaker della Camera Nancy Pelosi, può essere portata avanti solo se bipartisan e per ora non ci sono segnali di sostegno da parte dei repubblicani. A complicare la partita è la vicinanza del voto: forzare la messa in stato d'accusa priverebbe gli americani dalla possibilità di esprimesi liberamente ai seggi e rischierebbe di ritorcersi contro il partito. Una partita quindi difficile e che, con 18 candidati a sfidare Trump, rappresenta una sfida per i democratici. L'esercito degli aspiranti liberal alla Casa Bianca è destinato ad aumentare nei prossimi giorni con la discesa in campo di Joe Biden. «Dobbiamo riprenderci il Paese», dice l'ex vice presidente in un riferimento indiretto al rapporto di Mueller, che ritrae un Trump «salvato» dai suoi collaboratori sull'ostruzione di giustizia. È stata infatti più la resistenza dei suoi uomini che la sua volontà a evitargli di commettere reati.