Le notizie del 20 aprile 2019 sui combattimenti a Tripoli

È salito a 30.200 il numero degli sfollati (circa 1.800 bambini devono essere evacuati) mentre il numero dei morti è salito a 220 con 1.066 feriti. Lo hanno reso notorende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In particolare l'Oms ha sottolienato come tra le vittime vi sono operatori sanitari, donne e bambini. L'Ocha, in un aggiornamento flash sulla situazione provocata dai combattimenti, ha spiegato che destano grave preoccupazione le violazioni del diritto internazionale umanitario quali i continui attacchi indiscriminati contro i civili e le strutture e personale medico. Una indiscriminata violenza, in particolare con attacchi di razzi e mortai, ha aggiunto l'organismo Onu, ha interessato Tripoli e dintorni, con sempre più zone residenziali toccate. «Proteggere le persone colpite dal conflitto trasferendole in zone più sicure e negoziare una tregua umanitaria attraverso la definizione di punti per l'accesso ai soccorsi rimangono le priorità», si legge ancora nella nota dell'Ocha.