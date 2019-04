Trump blocca l'import del petrolio iraniano per otto Paesi

Nuovo sgarbo di Donald Trump nei confronti dell'Iran. Gli Stati Uniti hanno annunciato che a breve tutti i Paesi dovranno mettere fine all'import di petrolio iraniano e che il 2 maggio non rinnoveranno le esenzioni di 180 giorni concesse a otto Paesi, tra cui l'Italia. In caso contrario scatteranno sanzioni. L'anticipazione, poi confermata dalla Casa Bianca, è apparsa sulle pagine del Washington Post, che ha citato due fonti del Dipartimento di Stato americano, spiegando che si tratta di una escalation della campagna di «massima pressione» dell'amministrazione Trump contro Teheran.

«MASSIMA PRESSIONE ECONOMICA CONTRO L'IRAN»

«L'amministrazione Trump e i suoi alleati», si legge in un comunicato della Casa Bianca, «sono determinati a sostenere ed espandere la campagna di massima pressione economica contro l'Iran per mettere fine all'attività destabilizzante del regime che minaccia gli Stati Uniti, i nostri partner e alleati e la sicurezza in Medio Oriente». La decisione del presidente di eliminare le esenzioni, prosegue la nota, «segue la designazione del corpo dei guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica straniera, dimostrando l'impegno degli Usa a spezzare la rete del terrore iraniano e a cambiare i comportamento maligno del regime». Gli Usa plaudono «al sostegno dei nostri amici e alleati in questo sforzo».

LA DURA RISPOSTA DI PECHINO

La Cina ha criticato duramente la decisione: Pechino si oppone «alle sanzioni unilaterali e alla giurisdizione ad ampio raggio», ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, per il quale gli accordi siglati da Pechino con Teheran sono «ragionevoli e legittime». La Cina è tra i principali importatori di greggio dall'Iran.