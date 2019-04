Cosa ha fatto l'Ue sull'immigrazione e cosa farà dopo le Europee

L'UTOPIA DEI RICOLLOCAMENTI SPONTANEI

Il paradosso è che, prima dell'ondata migratoria di quattro anni fa, di un meccanismo di relocation non si sentiva nemmeno il bisogno. «Dei 350 mila richiedenti asilo giunti in Italia in tre anni a partire dal 2013, più di 200 mila non erano più nel nostro Paese alla fine del 2015», dice Villa. «Sono numeri esponenzialmente superiori a quelli ottenuti con le quote obbligatorie». Questo perché «i migranti da sempre si "auto ricollocano", se l'area di libera circolazione è funzionante». Tuttavia, un modello di "relocation spontanea" è privo alla propria base di una vera solidarietà europea, oltre a essere impraticabile in questo momento storico, in cui l'immigrazione è in cima all'agenda ed erigere muri porta consensi, in Italia come in Ungheria.

PIATTAFORME DI SBARCO O CENTRI DI DETENZIONE?

E allora la strada più percorribile rischia di essere quella che porta a una sempre maggiore esternalizzazione delle frontiere europee, sulla scia di quanto già fatto dalla Ue in Paesi come Libia e Niger. In sostanza, si tratta di istituire un filtro a monte del flusso migratorio, fuori dal suolo europeo e sulla base di accordi bilaterali. Il progetto, caldeggiato dall'Italia e avanzato nel corso del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, prevede la creazione in Africa di "piattaforme regionali di sbarco" sotto il controllo di Ue e Onu. Qui, in quelli che l'Unione Africana ha equiparato a «centri di detenzione» de facto, i migranti salvati - o intercettati - nel Mediterraneo verrebbero trasferiti in attesa che la loro domanda d'asilo in Europa venga esaminata. Una soluzione di facile attuazione, perché "esporterebbe il problema" fuori dalla Ue, ma che porta con sé controindicazioni tanto per lo Stato in questione quanto per l'Unione stessa.