L'Isis ha rivendicato gli attentati in Sri Lanka

L'APPOGGIO DI UNA RETE GLOBALE

Lo stesso governo di Colombo ha riconosciuto che il Ntj non avrebbe agito da solo, ma anzi si sarebbe avvalso di una rete globale. Il sottosegretario al governo Rajitha Senaratne aveva infatti spiegato che «c'è una rete internazionale senza la quale questi attacchi non sarebbero riusciti». Il riferimento andava quindi direttamente allo Stato islamico. Subito dopo l'attacco diversi simpatizzanti dell'Isis avevano celebrato le stragi sostenendo che si trattava di una "vendetta" per il massacro in due mosche di Christchurch, in Nuova Zelanda, e per le campagne contro il gruppo in Siria.