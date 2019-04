Le sfide di Zelensky dopo la vittoria in Ucraina

GLI ERRORI DI POROSHENKO

La vittoria stratosferica di Zelensky è anche il disastro annunciato di Poroshenko, il presidente che, sempre secondo i sondaggi dello scorso anno, avrebbe fatto meglio a non candidarsi, dato che i numeri l’avrebbero dato sconfitto non solo contro il comico, ma contro chiunque. E questa è l’altra questione fondamentale che ha provocato il terremoto politico ucraino: come tutti i suoi predecessori, a eccezione di Leonid Kuchma nel 1999, Poroshenko non è riuscito a infilare un secondo mandato perché durante il primo non solo non ha mantenuto le promesse elettorali, ma non ha nemmeno provato a smantellare il sistema oligarchico, politico ed economico, su cui si fonda il Paese.

LE MOSSE DEGLI OLIGARCHI

E c'era da aspettarselo. Poroshenko è andato a sbattere la testa contro il muro perché in cinque anni ha cercato di rafforzare la propria posizione a scapito degli altri oligarchi, che stavolta, invece di organizzare e sfruttare una rivoluzione di piazza, hanno avuto la geniale idea di tirare fuori dal cilindro Volodymyr Zelensky. Al netto dei problemi nel Donbass e delle relazioni pericolose con la Russia, il re del cioccolato ha retto l’Ucraina secondo i soliti schemi, coltivando il proprio orticello e buttando diserbante su quello dei vecchi amici. Non c’è stato un oligarca che si è schierato apertamente per la rielezione di Poroshenko e tutti, ovviamente partendo dal grande sponsor Igor Kolomoisky, passando dai vari Victor Pinchuk e Rinat Akhmetov, hanno appoggiato più o meno direttamente e attraverso i media da loro controllati Zelensky.