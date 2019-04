Le ultime notizie sulla guerra in Libia del 23 aprile 2019

TRIPOLI TAGLIA E LEGAMI CON LA FRANCIA

El Mabrouk ha parlato anche della sospensione di qualsiasi collaborazione con la Francia come chiaro messaggio che «la sovranità dello Stato libico è al di sopra di tutti gli interessi e considerazioni, e non è negoziabile né oggetto di discussioni». Il portavoce ha anche elogiato il ruolo delle dalle autorità tunisine nell'evitare di far del proprio territorio un luogo di incitamento di conflitti o offensive e sottolineando le profonde relazioni fraterne tra i due paesi e l'importante ruolo della Repubblica tunisina nel sostenere il raggiungimento della stabilità in Libia.