I 20 anni di Berlusconi e il boomerang dell'impeachment per Trump

DIFFERENTI VEDUTE SULLA QUESTIONE IMPEACHMENT

C’è solo un tema che non li trova tutti d’accordo: quante risorse e energie utilizzare, prima delle elezioni, per l’impeachment di Trump. Alcuni di loro (specialmente Elizabeth Warren) esigono che il Congresso parta dal dossier Mueller e faccia il possibile per arrivare alla messa in stato d'accusa del presidente. Altri candidati seguono invece la linea attuale dei vertici del partito e, come Sanders, che pure vorrebbe che le indagini andassero avanti, sono convinti che il Congresso dovrebbe dare priorità a temi più impellenti, come la sanità pubblica, l'aiuto per le famiglie bisognose, l’immigrazione. Anche perché, è il ragionamento, concentrare il dibattito sempre e solo su Trump potrebbe finire per favorirlo. Diventerebbe la povera vittima che i democratici vogliono attaccare a tutti i costi.

LA LEZIONE DEL VENTENNIO BERLUSCONIANO

Non ho ancora deciso, personalmente, chi dei due gruppi ha ragione: certo è che se Trump ha violato le regole, bisogna far passare il messaggio, chiaro e deciso, che né lui né nessuno è al di sopra della legge e che anche lui, come tutti, deve rendere atto delle sue azioni. Poi però mi vengono in mente gli anni di Berlusconi in Italia, in cui la sinistra, giustamente, ha cercato in tutti i modi di incastrarlo, mettendo in secondo piano i veri problemi del Paese e dandogli, alla fine, più potere. Fortunatamente manca ancora un anno e mezzo dalle elezioni del 2020, molte cose da qui ad allora saranno diverse e avremo la possibilità di prenderci il tempo dovuto per decidere.