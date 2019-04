Gli aggiornamenti sulla guerra in Libia del 24 aprile 2019

È salito a 35.000 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione, precisando che l'Onu ed i partner umanitari stanno seguendo da vicino la vicenda delle 30 persone ferite e ricoverate in ospedale a seguito di violenze subite nel centro di detenzione di Qasr Ben Ghashir, che ospita circa 890 rifugiati e migranti.

OLTRE 270 MORTI E 1.272 FERITI

L'Ocha informa inoltre che sono in corso sforzi per il trasferimento urgente di tutte queste persone in aree più sicure. Il numero delle vittime a Tripoli, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, intanto è salito a 272, 1.272 i feriti. L'Oms e i suoi partner stanno lavorando per assicurarsi che le strutture di assistenza sanitaria primaria abbiano forniture e risorse per servire le famiglie sfollate.