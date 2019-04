Via libera limitato del Regno Unito al 5G di Huawei

Il governo britannico è pronto a dare luce verde alla partecipazione del colosso cinese Huawei al progetto 5G nel Regno Unito, a dispetto delle pressioni Usa e di alcune preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale condivise da ministri e 007 di Londra. Lo ha anticpato il Daily Telegraph precisando tuttavia che l'ok è limitato alla fornitura di parti «non cruciali» del network per la raccolta dati: una restrizione che non sembra bastare ad accontentare Washington e che però potrebbe ridimensionare la soddisfazione di Pechino.

DECISIONE DEOPO MESI DI ANALISI

La questione è stato definita da Theresa May, d'intesa con i ministri di Esteri, Difesa e Interno, dopo mesi di analisi da cui era emerso qualche allarme, ma solo parziale, sul rischio di esporsi a potenziali forme di cyber intrusione cinesi. Gli Usa, che hanno tagliato fuori Huawei, avrebbero preteso l'esclusione totale del gigante cinese anche dagli alleati che aderiscono al sistema di cooperazione d'intelligence denominato 'Five Eyes' (Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda): gruppo un cui meeting è previsto più tardi a Glasgow.

I RICAVI DI HUAWEI VOLANO

Huawei intanto ha chiuso il primo trimestre del 2019 con ricavi in rialzo del 39%, a 179,7 miliardi di yuan (26,8 miliardi di dollari), malgrado le pressioni degli Usa sugli alleati a evitare soprattutto i prodotti del gruppo cinese nel 5G, la telefonia mobile di ultima generazione, sui timori che possano diventare uno strumento di spionaggio di Pechino. Il gruppo di Shenzhen, leader mondiale per gli equipaggiamenti e network per le tlc, nonché numero 3 negli smartphone, non ha fornito i dati sugli utili, ma ha precisato che i margini di profitto si sono attestati all'8%: quindi, circa 14,4 miliardi di yuan (2,1 miliardi). Nei primi 3 mesi dell'anno, ha spiegato Huawei in una nota, le consegne di smartphone sono risultate di 59 milioni di unità, mentre sotto il profilo gestionale il focus è stato dedicato a infrastrutture Ict e dispositivi, continuando a rafforzare efficienza e qualità delle sue operazioni.