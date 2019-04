Hong Kong, 16 mesi di carcere per i leader delle proteste del 2014

Otto dei 9 leader della "protesta degli ombrelli" di Hong Kong del 2014 sono stati condannati fino a 16 mesi di carcere: è il caso degli accademici Benny Tai e Chan Kin-man (a entrambi poi 8 mesi per un altro capo d'accusa) e del reverendo Chu Yiu-ming (pesa sospesa per 2 anni). Otto mesi per l'attivista Raphael Wong e il deputato Shiu Ka-chun, e per l'ex leader studentesco Eason Chung e l'attivista Lee Wing-tat (ma sospesa per 2 anni). Per Tommy Cheung, invece, 200 ore di servizio alla comunità, mentre la sentenza su Tanya Chan è stata posticipata per motivi di salute.