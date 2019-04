Le origini dell'estremismo jihadista in Sri Lanka

IL SOSTRATO DI FANATISMO RELIGIOSO

In Sri Lanka come in India, in Birmania e in altri Paesi dell'Asia meridionale, è anche facile radicalizzare velocemente fondamentalisti, per via del retroterra di estremismo religioso e violento che è proliferato, in un mix di ignoranza e nazionalismo, soprattutto tra le maggioranze hindu, in India, e buddista in Sri Lanka. Un clima di intolleranza sfociato in aggressioni e saccheggi a opera degli hindu contro i cristianinel subcontinente e dei buddisti contro il 10% circa dei musulmani dell'isola. A loro volta incitati all'odio settario verso gli aggressori, negli ultimi tempi soprattutto grazie al tam tam sui social network. In questi ambienti sensibili si insinuano le reti di terroristi stranieri e di salafiti, finanziati per anni soprattutto dall'Arabia Saudita, per convertire soggetti facilmente manovrabili all'islam deviato e reclutarli come combattenti. Così potrebbe essere andata per il commando degli attacchi tra Colombo e Negombo, a Nord della capitale.

UNA VENDETTA JIHADISTA PER CHRISTCHURCH

Dei 40 fermati, la mente delle stragi sarebbe un predicatore jihadista e oltre agli estremisti locali ci sarebbe un siriano. La grande festività religiosa dei cristiani sarebbe stata scelta per vendicare gli «attentati del 15 marzo scorso contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda di un suprematista bianco», ha affermato il ministero della Difesa cingalese. Oltre alla mini filiale dell'Isis (Ntj) dello Sri Lanka, avrebbe agito anche la rete salafita Jamiyyathul Millatu Ibrahim, fondata in Germania nel 2011 da un leader dello Stato islamico di origine egiziana, con un ramo australiano e affiliati sparsi nel mondo. Un attentato in grande stile, portato a termine da otto kamikaze tra cui pare una donna, come già quelli targati Isis in Belgio, Francia e – con terroristi asiatici – in Turchia: sarebbero stati ritrovati 87 detonatori alla stazione centrale degli autobus di Colombo, è stato disinnescato un tubo con 50 chili di esplosivo vicino all'aeroporto della capitale. E il 24 aprile la polizia ha fatto brillare uno scooter imbottito di esplosivi parcheggiato vicino al cinema Savoy della Capitale.