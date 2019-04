I kamikaze dello Sri Lanka erano integrati, istruiti e ricchi

C'È UNO SCISMA ISLAMICO IN ATTO E LA CHIESA NON VUOLE PRENDERNE ATTO

L’attentato nello Sri Lanka ci conferma anche che questo scisma islamico, che l’Isis supporta con forza, non è contrastabile per via militare, che la sconfitta del Califfato in Siria e Iraq non ha scalfito l’incredibile forza di attrazione che questa proposta religiosa e apocalittica ha in ambito musulmano. Siamo di fronte a uno scisma islamico complesso, a una fascinazione religiosa per la morte intrisa di senso apocalittico - la propria morte, non solo quella degli avversari della fede - che si radica ovunque e si moltiplica. La caparbia volontà di non prenderne atto, anche da parte della Chiesa e non solo dell’universo del politically correct, ha conseguenze nefaste.