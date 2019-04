Trump ha dato il via libera ad Haftar per attaccare Tripoli

Il conflitto in Libia può trovare una sua svolta decisiva secondo le rivelazioni dell'agenzia di stampa Bloomberg che, citando funzionari americani, ha raccontato come Trump abbia telefonato ad Haftar promettendogli il sostegno per un assalto alla capitale Tripoli con l'obiettivo di deporre il governo di Fayez al-Sarraj, appoggiato dalle Nazioni unite.

TRUMP CONVINTO DA EL SISSI

A convincere Trump a sostenere Haftar sarebbe stato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, nel corso dell'incontro col capo di Stato americano tenutosi il 9 aprile. Ma Trump ne avrebbe parlato anche con un altro sostenitore di Haftar, il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il giorno prima che la Casa Bianca emettesse la dichiarazione di riconoscimento dell’incarico con Haftar.

RINNEGATA LA LINEA DI POMPEO

Una dichiarazione superata peraltro dalle rivelazioni di Bloomberg, secondo cui in una telefonata del 15 aprile Trump avrebbe esplicitamente dato il consenso americano a un'invasione militare di Tripoli. Un via libera che va in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni del segretario di Stato Michael Pompeo, rilasciate il 7 aprile: «Abbiamo chiarito che ci opponiamo all’offensiva militare delle forze di Khalifa Haftar e sollecitiamo l’immediato arresto di queste operazioni militari contro la capitale libica». L'appoggio americano delegittima il premier al-Sarraj, mentre un portavoce della Casa Bianca che ha preferito tenere l'anonimato ha definito «imprecise» le ricostruzioni di Bloomberg sulla telefonata tra Haftar e Trump.