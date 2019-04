I sintomi di una nuova Primavera Araba

Da settimane le strade di Tunisi sono tornate a riempirsi di dimostranti. L’ultima manifestazione è stata organizzata a marzo in occasione del 63esimo anniversario dell’Indipendenza della Tunisia, ottenuta nel 1956. Doveva essere una festa, pacifica, ma si è trasformata in un corteo di contestazione nei confronti del primo ministro Youssef Chahed, accusato dalla popolazione e dal presidente Beji Caid Essesbsi di «aver formato un governo senza consultare il presidente della Repubblica e in flagrante violazione della Costituzione». Complice una crisi economica senza precedenti con una disoccupazione giovanile al 30%, la lotta tra i poteri dello Stato rischia di esacerbare gli animi, in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali d’autunno, una miccia che preoccupa anche il mondo occidentale per i possibili risvolti. Già lo scorso dicembre un reporter tunisino, Abderrazak Zorgui, si era dato fuoco in piazza dei Martini a Kasserine, emulando il gesto di Mohamed Bouaziz che innescò la Rivoluzione dei Gelsomini, costringendo alla fuga l’allora presidente Ben Ali. La morte di Zorgui ha spinto migliaia di giovani a tornare in piazza nelle settimane successive.