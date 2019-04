Cos'ha detto Trump durante l'incontro coi giornalisti del 26 aprile

Archiviato, almeno per ora il rapporto Mueller sul Russiagate, il presidente americano Donald Trump appare senza freni. Rincuorato anche dai buoni dati che arrivano dall'economia, il tycoon ha tenuto un incontro con la stampa alla Casa Bianca affrontando diversi temi, compresa una nuova stilettata a Joe Biden.

L'INVITO AGLI AMERICANI A VACCINARSI

Per prima cosa Trump ha lanciato un potente monito a tutti i cittadini chiedendo loro di vaccinarsi in massa contro il morbillo. L'appello è arrivato mentre negli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, si sta diffondendo l'epidemia, con un numero di casi che è il piu' elevato dal 2000. Parlando con la stampa il presidente ha invitato i genitori a vaccinare i propri bambini. «Le vaccinazioni sono molto importanti, vanno fatte ora», ha affermato. Le autorità sanitarie Usa hanno confermato che ci sono 626 casi di morbillo in 22 stati, e gli esperti sono convinti che la causa è dovuta a un numero crescente di bambini non vaccinati. In passato Trump aveva strizzato l'occhio alle teorie secondo cui i vaccini sono legati ad un aumento delle diagnosi di autismo.

NUOVO AFFONDO IRONICO SU BIDEN

Parlando coi cronisti Trump è tornato anche sulla candidatura dell'ex vice presidente Biden alle presidenziali del 2020. Trump ha attaccato l'ex senatore del Delaware lasciando lasciando intendere che con i suoi 76 anni è troppo vecchio per correre per la presidenza e affermando che nel caso di una sfida diretta lo batterebbe «facilmente». «Io mi sento un ragazzo», ha ironizzato il tycoon che ha 72 anni. «Io sono un uomo giovane e pieno di vita», ha aggiunto. «Non direi mai a qualcuno che è troppo vecchio, ma so che mi stanno facendo apparire molto giovane, sia in termini di età che in termini di energia», ha proseguito.