Il pressing del Qatar sull'Onu contro Assad e sauditi

LE INCHIESTE DELL'ONU NON BASTANO

Nulla si è sbloccato e nessun provvedimento è stato finora preso per le atrocità gravissime commesse in Siria e in Yemen, nonostante le inchieste approfondite delle commissioni di esperti dell'Onu abbiano ricostruito «chiare violazioni del diritto internazionale umanitario e della convenzione sulle armi chimiche» da parte del regime di Bashar al Assad negli attacchi a Ghouta, nella periferia di Damasco. E, in altri casi, da gruppi di jihadisti anche contrapposti tra loro come al Nusra (ramo siriano di al Qaeda) e Isis. Anche per i raid su Aleppo della coalizione comandata dagli Usa sono state rilevate da Palazzo di Vetro scarse precauzioni per la tutela dei civili, «in violazione del diritto internazionale umanitario». Allo stesso modo si sta indagando per «l'allarmante numero di vittime civili» causato, sempre dagli Usa, per liberare Raqqa. Ma i responsabili non stati né indagati né processati dal Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi).

I VETI INCROCIATI AL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Gli Stati Uniti hanno il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell'Onu, come gli alleati francesi e britannici. Assad ha la protezione di Russia e Cina, altri membri permanenti. Lo stesso vale per lo Yemen. Un rapporto del 2018 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha denunciato Sanaa per «crimini di guerra»: raid aerei della coalizione creata dai sauditi su «aree residenziali ripetutamente colpite», bombe sempre dei sauditi anche su scuole, mercati e strutture mediche, con un evidente uso sproporzionato della forza e «torture, sequestri e arruolamento di bambini soldato» da parte dei rivali houthi. Ma l'Arabia Saudita è l'alleata di ferro degli Usa. Gli houthi, come la Siria, sono difesi dall'Iran e di riflesso dalla Russia. Più volte la maggioranza dell'Assemblea e anche del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno presentato risoluzioni per portare Assad alla Corte dell'Aja. Ma Cina e Russia hanno posto il veto.