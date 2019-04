Cosa sapere delle elezioni del 28 aprile 2019 in Spagna

LA FORZA DEI PARTITI LOCALI CATALANI E BASCHI

Restano esclusi dai principali partiti circa l’11% dei voti, che secondo i calcoli del quotidiano La Vanguardia corrispondono a 32 seggi in parlamento. Il sistema elettorale spagnolo è basato sulla “formula d’Hont”, dal nome del matematico belga che l’ha ideata. Questo metodo assegna i seggi in maniera proporzionale all’interno delle circoscrizioni e non a livello nazionale. In questo modo vengono penalizzati i partiti nazionali più piccoli e premiati quelli molto forti su un territorio circoscritto: nello specifico, soprattutto Catalogna e Paesi Baschi. Le formazioni indipendentiste catalane (JxCat e Erc) potrebbero così portare a Madrid 18 deputati complessivamente, quelle basche (Pnv e Bildu) almeno sette. Anche per questo, oltre ai temi classici come economia, pari opportunità e immigrazione, tiene banco l’argomento delle alleanze post-voto.