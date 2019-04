Come è andato il secondo giorno del viaggio in Cina di Giuseppe Conte

L'appello è stato simile a quello lanciato pubblicamente a tutti i leader europei e agli Stati Uniti. Il secondo giorno del viaggio del primo ministro Giuseppe Conte in Cina, dove partecipa al secondo forum sulla Nuova via della Seta, è cominciato con un faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin sulla situazione in Libia. Conte, secondo quanto hanno riferito fonti italiane, ha chiesto al leader di Mosca di lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. Il colloquio con Putin, hanno proseguito le stesse fonti, è stato «fitto e intenso» e, a margine del forum economico di Pechino, il premier ha espresso a Putin la sua valutazione dell'attuale situazione in Libia e gli «ha chiesto di condividere le preoccupazioni al fine di lavorare insieme a una soluzione». Il colloquio dovrebbe proseguire anche dopo pranzo.