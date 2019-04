Cosa ci hanno detto le elezioni del 2019 in Spagna

Ma il dato più importante è che, dopo il terzo voto in quattro anni (caratterizzato da un'affluenza record: 73,3% contro il 66,4 del 2016), la Spagna si ritrova senza una maggioranza chiara per formare il prossimo governo. E in questo quadro i partiti indipendentisti potrebbero giocare un ruolo chiave. Ancora una volta.

UNA COALIZIONE PER ANDARE ALLA MONCLOA

Chi vorrà andare alla Moncloa avrà bisogno di una coalizione. In un Paese dominato finora da un bipartitismo perfetto, almeno al governo, la novità è dettata dalla profonda crisi che ha attraversato il sistema politico spagnolo, fiaccato dagli scandali di corruzione che hanno travolto il Partido Popular determinando meno di un anno fa la caduta del governo guidato dal popolare Mariano Rajoy ma anche dall'esplosione della questione catalana, che ha radicalizzato il dibattito pubblico. Aperto il vaso di Pandora del'indipendentismo, ne è uscito Vox, sostengono in molti a Madrid. La formazione guidata da Santiago Abascal ha fatto centro fra chi era alla ricerca di un messaggio forte per la difesa dell'unità del Paese. Anche a dispetto dei timori che le posizioni radicali di Vox pure sollevano. Secondo i primi exit poll, l'estrema destra potrebbe arrivare ad avere 38 seggi nelle Cortes.

LA CATALOGNA VOLTA LE SPALLE A PUIGDEMONT

Il partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez avrebbe il 28,1% dei voti, pari a 116-121 seggi sui 350 del parlamento di Madrid. A sinistra Podemos è dato al 16,1 (42-45 seggi). Assieme avrebbero quindi al massimo 166 seggi. Con il 17,8% (69-73 seggi), il Pp del giovane Pablo Casado raccoglie il peggior risultato della sua storia, mentre i liberali di Ciudadanos sarebbero al 14,4% (48-49 seggi) e l'ultradestra di Vox al 12,1% (36-38 seggi). Al momento nessuna delle due possibili coalizioni ha quindi la maggioranza assoluta di 176 seggi. E a fare la differenza potrebbero essere ancora una volta gli indipendentisti catalani. Proprio in Catalogna gli elettori sembrano aver voltato le spalle all'ex presidente Carles Puigdemont, attualmente in esilio in Belgio: al suo Junts pel Catalunya è stata preferita la sinistra repubblicana di Erc, più dialogante con Madrid e guidata da Oriol Junqueras, in carcere con l'accusa di dichiarazione illegale di indipendenza dopo il referendum del 2017. In base ai primi dati, il partito di Junqueras otterrebbe 13-14 seggi nel nuovo parlamento spagnolo, rispetto ai cinque di Puidgemont.