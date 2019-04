Una gru è crollata sul campus Google in costruzione a Seattle

Quattro persone sono morte e tre sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru sul campus Google in costruzione a Seattle, negli Stati Uniti. L'incidente è avvenuto alle 15.30 ora locale, all'incrocio tra Mercer Street e Fairview Avenue, per motivi ancora da chiarire. Le vittime sono una donna e tre uomini. Si tratta di due operai che lavoravano sulla gru e di due automobilisti, che al momento del crollo erano all'interno delle loro vetture e sono rimasti schiacciati. Esther Nelson, ricercatore che lavora nei pressi del cantiere, ha raccontato al Seattle Times di aver assistito alla scena mentre era alla finestra e stava bevendo un caffè: «È stato terrificante. Ho alzato lo sguardo, il vento soffiava davvero forte e la gru sembrava essersi spezzata a metà: una parte è caduta sul palazzo in costruzione, l'altra è finita in strada attraversando entrambe le carreggiate».