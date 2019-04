Le notizie del 28 aprile 2019 sulla guerra in Libia

L'ALLARME DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA LIBICA

In questo quadro, si inserisce l'allarme lanciato dalla Compagnia petrolifera libica (Noc) che ha chiesto «l'immediata cessazione delle ostilità» che «mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale». La Noc, secondo quanto ha dichiarato il presidente Mustafa Sanalla, «è fortemente preoccupata per la minaccia alle infrastrutture energetiche [e la] militarizzazione» di alcuni impianti e terminal. In particolare, la compagnia ha fatto riferimento a Es Sider e Ras Lanuf, sotto il controllo delle forze di Haftar.