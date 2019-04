La diretta delle elezioni spagnole 2019

Quaranta milioni di cittadini spagnoli sono chiamati ai seggi il 28 aprile per la terza volta in quattro anni per scegliere chi eleggere in parlamento e chi occuperà il palazzo della Moncloa come capo del governo. Le urne sono aperte dalle nove alle venti per decidere chi saranno i 350 deputati e i 208 senatori chiamata a rappresentare la Spagna per i prossimi quattro anni.