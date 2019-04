L'esilio belga fa crollare Puigdemont alle elezioni in Spagna

L'esilio “dorato” di Carles Puigdemont in Belgio dopo il referendum della Catalogna nel 2017 ha pesato fortemente sul consenso nei confronti del secessionista. Alle elezioni spagnole del 28 aprile, il suo partito Junts pel Catalunya ha perso il consenso dei catalani, che hanno preferito la sinistra repubblicana di Erc (Esquerra Republicana de Catalunya), guidata da Oriol Junqueras, attualmente in carcere con l'accusa di dichiarazione illegale di indipendenza dopo il referendum del 2017. Il partito di Junqueras ha ottenuto 15 seggi nel nuovo parlamento spagnolo, rispetto ai 7 di Puidgemont. I partiti indipendentisti saranno fondamentali per riuscire a formare una nuova maggioranza, ma la titolarità dei movimenti è passata ora dall'esiliato al carcerato. Come era prevedibile, la scelta di restare in Catalogna e subire il processo e la galera ha premiato il fumantino Junqueras a vantaggio dell'ex presidente della Generalitat.

PUIGDEMONT ESCLUSO DALLE ELEZIONI EUROPEE

Il quale ora non solo si vede spogliato della bandiera indipendentista, ma è stato anche escluso dalle prossime elezioni europee. La Giunta elettorale centrale di Madrid ha stabilito che Puigdemont non potrà candidarsi al voto per il parlamento Ue del 26 maggio in quanto non registrato come cittadino spagnolo residente all'estero. Un ulteriore colpo per quella che fino a due anni fa era una delle figure politiche più importanti d'Europa, ora ridotta a cercare ospitalità in giro per il mondo (il Canada gli ha appena rifiutato il visto di accesso). Una scelta che gli ha evitato la prigione, ma che gli ha fatto perdere gran parte del suo sostegno popolare.