Un'auto sfonda le vetrine di un centro commerciale ad Amburgo

ANCORA SCONOSCIUTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: secondo un testimone sentito dalla stampa locale, il pensionato avrebbe scambiato l'acceleratore per il freno della sua grossa auto uscendo da un parcheggio, finendo per schiantarsi sulle vetrine del negozio. Martin Schneider, portavoce dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, ha dichiarato alla Bild.de: «Il guidatore è rimasto leggermente ferito e ha riportato ferite sul braccio. È stato portato in ospedale con un'ambulanza».