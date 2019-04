La storica rinuncia dell'imperatore giapponese Akihito

A Tokyo non accadeva dal 1817 che un imperatore abdicasse, come ha voluto a 85 anni Akihito, in favore dell'erede Naruhito. Volendo essere precisi, neanche 200 anni fa la rinuncia fu paragonabile: dalla fine del 1100 al 1868, durante la lunga stagione degli shogunati, la monarchia nipponica si era ridotta a un simulacro, con il potere politico e militare in mano a dittatori. In compenso dalla disfatta della Seconda guerra mondiale il Giappone è diventato (per volontà degli Usa) una democrazia: il sovrano ha perso il suo status di guida religiosa e non è più un sovrano assoluto. Nondimeno, per i giapponesi l'imperatore – l'unico regnante al mondo – è sempre l'imperatore. Per cedere lo scettro da un sovrano che non sia morto al figlio è stato necessario modificare, nel 2017, la Costituzione.

L'IDEA DOPO LE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI

Una commissione di esperti con accademici della letteratura e della storia giapponesi ha definito e accompagnato per mesi il processo inedito dall'era (gengo) di un imperatore in vita alla successiva: che si è stabilito essere infine sotto Naruhito, dal primo maggio 2019 e previo nulla osta delle Camere del parlamento, dell'«armonia (reiwa). La decisione ponderata di Akihito di anticipare il trono del Crisantemo al figlio 59enne, per il timore di non assolvere più i propri compiti per l'età e per possibili malattie, pare sia stata ispirata dalle dimissioni nel 2013 del pontefice Benedetto XVI. Le regole per l'abdicazione di Akihito, in chiusura della sua era della «pace» (heisei), sono state decise e inserite nella Costituzione collegialmente, dai saggi con il nulla osta anche del governo di Shinzo Abe. Ma nel solco della tradizione e nel rispetto dei valori della più antica monarchia ereditaria fondata nel 660 d.C.