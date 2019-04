La posizione dei partiti italiani sul Venezuela e Guaidò

Un governo bifronte anche sulla crisi venezuelana. A sera il vicepremier Matteo Salvini ha preso ufficialmente posizione inneggiando a Guaidó​. «Per il bene del popolo venezuelano e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra ci auguriamo una soluzione pacifica e non violenta della crisi che porti a libere elezioni e all'allontanamento del dittatore Maduro che sta affamando, incarcerando e torturando il suo popolo. Sono vicino al popolo venezuelano, all'assemblea nazionale e al suo presidente Guaidó​».

I SENATORI M5S CONTRO «IL GOLPE SOSTENUTO DALL'ESTERNO»

Una dichiarazione arrivata a ore di distanza dalla dichiarazione dei senatori del M5s della Commissione Esteri del Senato che invece andava in direzione diametralmente opposta: «Esprimiamo profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di stato in corso in Venezuela e per il rischio di una deriva violenta della crisi politica che, come più volte auspicato dal Governo italiano e appena ribadito dalla Ue, va risolta con il dialogo e con la convocazione di nuove elezioni. La futura leadership politica deve essere legittimata da un libero processo democratico, non imposta con la forza per mezzo di un golpe militare sostenuto dall'esterno, come accadeva negli anni più bui della storia dell'America Latina».