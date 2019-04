Guaidó lancia un appello per la rivolta in Venezuela

In un breve video, pubblicato la mattina del 30 aprile, il presidente dell'Assemblea nazionale e autoproclamato presidente ad interim appare in un aeroporto militare a Caracas, noto come La Carlota, circondato da uomini in uniforme militare pesantemente armati. Al suo fianco anche l'attivista Leopoldo López, che si trovava agli arresti domiciliari mentre stava scontando una condanna a 13 anni di carcere ed è stato liberato, ha riferito il diretto interessato in un tweet, da militari su ordine di Guaidó.