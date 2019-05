Le cose da sapere sul corteo di gilet gialli e black bloc del 1 maggio

GLI OBIETTIVI SONO IL CORTEO SINDACALE E GLI CHAMPS ELYSEES

Si tratterà in ogni caso di un 1 maggio ad alto rischio, ricordando che un anno fa - ben prima dei fine settimana di guerriglia degli ultimi 5 mesi - ci furono scontri e danneggiamenti in tutta la capitale. I sindacati sfileranno insieme da Montparnasse a place d'Italie, i black bloc si infiltrarono l'anno scorso nella loro manifestazione provocando scontri. I gilet gialli, in cerca di rilancio dopo il flop di partecipazione degli ultimi fine settimana (23.600 manifestanti in tutta la Francia sabato 27 aprile per il 24esimo atto, di cui 2.600 a Parigi) hanno lanciato su Facebook diversi appelli a prendere la testa del corteo sindacale. Altri, lanciando lo slogan «2 milioni sugli Champs-Elysées», puntano ad invadere la strada ormai da settimane vietata ai cortei. Il divieto - allargato all'Eliseo, alle strade attorno al Parlamento e alla cattedrale di Notre-Dame - è stato confermato anche per il primo maggio. Molte stazioni della metropolitana saranno chiuse fin dal mattino, la circolazione delle auto sarà ridotta al minimo e assolutamente vietata nei dintorni delle zone a rischio. I commercianti delle strade adiacenti a quelle dei cortei previsti sono stati invitati a non alzare le saracinesche.