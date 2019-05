Primo maggio, il giro del mondo della giornata dei lavoratori

… MA IL MAY DAY CONTAGIA L’EUROPA

Ciò nonostante, sette anarchici del gruppo furono condannati a morte e impiccati nel 1887. L'eco internazionale dei "martiri di Chicago", amplificato da una manifestazione socialista nella città industriale, innescò rivolte proletarie anche in Europa (a Livorno ci fu una sollevazione popolare) e nel 1891 la Seconda internazionale socialista in Congresso a Parigi introdusse il Primo maggio (May day) in memoria dei fatti di Chicago. Da decenni negli Usa ci si batteva contro lo sfruttamento e il lavoro minorile: la prima legge per le otto ore lavorative, caposaldo dei contratti nazionali, fu approvata nell'Illinois nel 1867. Da anni la National labor union (Nlu), il primo sindacato americano, e altre associazioni, anche di orientamento repubblicano come l'Ordine dei cavalieri del lavoro, dibattevano sulle forme di protesta da adottare e sull'istituire un giorno per le rivendicazioni.

QUEL PRIMO MAGGIO ROSSO RIMOSSO IN AMERICA

Prima del maggio del 1886 e della rivolta di Haymarket si manifestava anche a New York, dove si continuò a dimostrare per il primo maggio fino all'inizio del '900. Sulle prime, anche il presidente degli Usa del tempo Grover Cleveland, democratico, si espresse in favore di una ricorrenza, ma i duri e puri del May Day strike incarnavano lo spettro comunista. Così la Nlu ebbe vita breve, stroncata dai boicottaggi e dalla Grande depressione di fine 800. Sarebbe durato di più, fino agli ultimi iscritti del 1849, il più blando Ordine dei cavalieri del lavoro, ma andò a finire che, negli States delle pallide nuove unioni sindacali, ufficialmente il 1 maggio non si sarebbe mai davvero celebrato.