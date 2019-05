Le ultime notizie sulla crisi in Venezuela del 1 maggio 2019

CORTEI CONTRAPPOSTI A CARACAS

La mobilitazione partirà da 15 diversi punti della città di Caracas e interesserà 21 Stati venezuelani. Allo stesso tempo i sostenitori di Maduro sono stati chiamati a marciare nella capitale fra il raccordo di Longaray, sull'autostrada Valle-Coche, fino al palazzo presidenziale di Miraflores.

L'OPZIONE MILITARE DEGLI STATI UNITI

La giornata si annuncia quindi carica di tensioni e gli Stati Uniti hanno fatto sapere che un'azione militare di Washington «è possibile». Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha spiegato infatti che gli Usa potrebbero intervenire per restaurare la democrazia, anche se preferirebbero una transizione pacifica del potere. Pompeo ha anche adombrato l'intenzione di Maduro di abbandonare il Paese per trasferirsi a Cuba. Ma il presidente venezuelano lo ha smentito: «Signor Pompeo, per favore, che mancanza di serietà!». Maduro, secondo Pompeo, sarebbe stato fermato da Mosca all'ultimo momento.

TRUMP MINACCIA L'EMBARGO TOTALE CONTRO CUBA

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato su Twitter il presidente Donald Trump, che ha minacciato una durissima rappresaglia sempre contro Cuba: «Se le truppe e le milizie cubane non cesseranno immediatamente le operazioni militari e di altro genere allo scopo di causare la morte e la distruzione della Costituzione venezuelana, imporremo un embargo totale sull'isola e più sanzioni». Washington ha ripetutamente sostenuto che l'Avana avrebbe messo in campo migliaia di uomini delle forze di sicurezza e dei servizi segreti per sostenere Maduro. Accuse alla quali il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha replicato dicendo che «non ci sono truppe cubane in Venezuela e non ci sono cubani che prendono parte a operazioni militari o di sicurezza».