Quali Paesi europei usano il nucleare

Molti cittadini si chiedono quali sono i Paesi europei che usano il nucleare e che hanno centrali nucleari attive. Secondo le statistiche Eurostat, la Francia produce oggi il 48% dell’energia nucleare europea. E le centrali sono presenti nella metà dei Paesi Ue, cioè in 14 Stati membri su 28: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. La Germania raggiunge il 10% della produzione europea, seguita dalla Gran Bretagna con l'8,5%, dalla Svezia con il 7,5% e dalla Spagna con il 7%. Nel loro insieme, questi cinque Paesi totalizzano circa l’80% della produzione complessiva di energia nucleare. Tra il 1990 e il 2004 la quantità di energia prodotta in Europa da centrali nucleari è cresciuta del 27%, ma dal 2004 al 2016 è diminuita del 17%. In tutto le centrali sono 127, di cui 58 in Francia. Oltre la metà di questi impianti si avvicina però alla fine della sua vita e l’Europa è ormai indirizzata verso le fonti rinnovabili. Dopo il disastro nucleare di Fukushima, Berlino ha definitivamente chiuso otto reattori e si è impegnata a chiudere i rimanenti entro il 2022. Mentre Svizzera e Spagna hanno vietato la costruzione di nuovi reattori e il Belgio sta pensando di eliminare gradualmente le sue centrali. La stessa Francia è impegnata in un dibattito nazionale per la parziale dismissione del nucleare. La politica nucleare europea è governata dal trattato Euratom, ma è principalmente di competenza degli Stati membri. Il Consiglio europeo è la sede per le decisioni intergovernative. Mentre il parlamento europeo non ha autorità in materia, ma ha il diritto di porre domande alla Commissione europea.