Quali Paesi europei hanno chiuso le frontiere

Negli ultimi anni diversi Paesi europei hanno chiuso le loro frontiere, reintroducendo varie forme di controllo. Dal 2015 lo hanno fatto, in maniera più o meno continuativa, Francia, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia. Tali Paesi, di fatto, hanno sospeso i trattati di Schengen, che normalmente permettono ai cittadini europei di muoversi liberamente sul territorio di 22 Stati membri dell’Ue e di quattro esterni: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le motivazioni oscillano dagli attentati terroristici alla crisi migratoria. I trattati stessi consentono di reintrodurre temporaneamente i controlli alla frontiera, nel caso in cui si verifichi una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La procedura prevede che lo Stato membro faccia richiesta alla Commissione europea, che valuta le ragioni e decide se giustificare la sospensione oppure no. Nella storia è spesso accaduto che le norme di Schengen siano state sospese in occasione di eventi sportivi di grandi dimensioni, ad esempio gli Europei di calcio. Le modalità sono sempre le stesse: i controlli possono essere reintrodotti per un periodo che non superi i 30 giorni, rinnovabile per altri 30. Ma in caso di necessità sono possibili proroghe per periodi non superiori ai sei mesi fino a un massimo di due anni. Dal 2006 in poi, i trattati di Schengen sono stati sospesi circa un centinaio di volte. L’Italia, per esempio, lo ha fatto nel 2009 in occasione del G8 a L’Aquila e poi a maggio del 2017 per il G7 di Taormina.