Quali Paesi europei sono interessati dal clima continentale

L'Europa è contraddistinta da cinque differenti ambienti climatici, dovuti in gran parte all'ampia estensione in latitudine del continente. Quando si parla di clima continentale si fa riferimento al clima tipico delle zone interne dei continenti, situate nelle medie latitudini dell’emisfero settentrionale. Prevalgono forti escursioni termiche tra la stagione invernale e quella estiva: inoltre è spesso soggetto a temperature molto basse nei mesi freddi, non sono rare le nevicate e le temperature afose nei mesi caldi.

UMIDITÀ ELEVATA E RISCHIO PRECIPITAZIONI

La sfavorevole posizione, caratterizzata dalla lontananza del mare, genera un’elevata umidità spesso accompagnata da precipitazioni di lieve entità. In questo contesto la posizione geografica influisce notevolmente sul clima perché la vicinanza a bacini d’acqua, dolce o salata, modera le temperature, a volte positivamente altre volte negativamente. Così come la presenza di catene montuose che possono rallentare le raffiche di vento a seconda che ci si trovi in zona assolata oppure in ombra. Nella fascia inferiore (gran parte della Comunità degli Stati Indipendenti, della Svezia e della Finlandia) troviamo il clima continentale freddo, che si differenzia dal continentale fresco per le temperature più basse. Quest'ultimo è tipico dell'Europa sud-occidentale e sud-orientale. Per quello che riguarda l'Italia, è possibile affermare che gli Appennini presentano una temperatura simile a quella del clima continentale.