Quali Paesi europei hanno l'euro

L'euro è la moneta comune ufficiale dell'Unione europea. Attualmente è adottata in 19 Stati membri su 28: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Il complesso di questi Paesi, chiamato Eurozona, ha una popolazione di oltre 335 milioni di abitanti. L'euro è utilizzato anche in altri sei Stati europei, a seguito di accordi internazionali: Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco, San Marino. Infine, anche il Montenegro e il Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro. La stessa moneta è valida nei Dipartimenti d'oltremare e nelle Collettività d'oltremare francesi: Mayotte, Riunione, Guadalupa, Martinica, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Guyana francese. L'euro è la valuta corrente anche a Ceuta e Melilla, enclave spagnole in Marocco, alle Canarie, nei possedimenti spagnoli del Nord Africa e nelle regioni autonome del Portogallo, Azzorre e Madera. Il debutto dell'euro sui mercati finanziari risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ha avuto effettivamente inizio il primo gennaio 2002, nei 12 Paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la valuta. L'euro è amministrato dalla Banca centrale europea, con sede a Francoforte, e dal Sistema europeo delle banche centrali. La Bce è responsabile unica delle politiche monetarie comuni. E coopera con il secondo organismo per quanto riguarda il conio e la distribuzione di banconote e monete negli Stati membri.