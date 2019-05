Il re della Thailandia ha nominato regina la sua bodyguard

La Thailandia ha una nuova regina. Re Vajiralongkorn, che sarà incoronato formalmente il prossimo lunedì, ha infatti formalmente proclamato regina Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya, da lui sposata da poco. Suthida, una ex assistente di volo della compagnia aerea Thai Airways, è il vice capo del servizio di guardie del corpo del re. Dal 2016 le è stato conferito anche il grado di generale dell'esercito. Finora le nozze con il re non erano mai state ufficializzate, anche se i due usavano apparire insieme da anni. Il sovrano, che ha 66 anni, è giunto al quarto matrimonio. Ha ereditato il trono dal padre Bhumibol, morto nell'ottobre 2016 dopo sette decenni a capo della monarchia. L'ex regina, sua madre Sirikit, è ancora viva ma fortemente debilitata, e non si fa vedere in pubblico dall'inizio di questo decennio.