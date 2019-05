Quali Paesi europei hanno il reddito di cittadinanza

In tutta Europa esistono forme di sostegno sociale che somigliano, o quanto meno ricordano, il reddito di cittadinanza varato dal governo gialloverde. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea inglobata poi nel Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, stabilisce che per lottare contro l'esclusione sociale e la povertà bisogna rispettare il «diritto all’assistenza sociale e abitativa volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti». Per questo vari Paesi hanno attuato forme di sostegno al reddito.

COME FUNZIONA IL REDDITO IN GERMANIA

Uno dei sistemi più completi, e complessi, è quello della Germania. Si tratta di un sussidio di sostentamento e di assistenza aperto a tutti i cittadini tedeschi, ma anche a stranieri, rifugiati e casi particolari. L'importo viene stabilito dai vari Lander e vanno dai 300 euro per il capo famiglia ai 200 per ogni componente sotto i sei anni, più 260 per i minori tra 6 e 14 anni e 280 per i figli sopra i 14. Le condizioni per accedere a questo aiuto sono almeno tre: accettare ogni lavoro proposto, partecipare all'orientamento dei servizi sociali, impegnarsi attivamente nelle società.

COME FUNZIONA IL REDDITO IN DANIMARCA

La formula della Danimarca è legata più ai giovani e viene intesa come contributo per l'avviamento di una vita autonoma. Ne hanno diritto i maggiorenni ma con requisiti molto rigidi. Il sostegno può essere chiesto anche dagli stranieri ma solo dopo sette anni di residenza. Gli assegni variano a seconda dell'età: sotto i 25 anni è di 400 euro se si vive in casa dei genitori e di 800 se si vive da soli; sopra i 25 anni l'importo sale a 1.300 per i single e a 1.700 per chi ha figli. I beneficiari devono dimostrare di cercare attivamente lavoro e rischiano la sospensione dell'erogazione in caso di rifiuto ingiustificato.

COME FUNZIONA IL REDDITO IN BELGIO

Uno dei Paesi che ha adottato forme di sostegno sociali è il Belgio dove si parla di reddito di integrazione. Vi si accede a 18 anni e potenzialmente ha durata illimitata. Si tratta di una misura individuale e si applica non solo ai cittadini belgi, ma anche a straneri registrati, rifugiati e cittadini Ue con permesso di soggiorno da più di tre mesi. L'importo è di 750 euro che crescono fino a 1000 in caso di un famigliare a carico. Il titolare deve però essere disponibile a svolgere un lavoro.

COME FUNZIONA IL REDDITO IN FRANCIA

Più blanda la forma di sostegno in Francia che viene intesa come reddito di solidarietà. Può essere richiesto per un massimo di tre mesi e solo a partire dai 25 anni. L'importo massimo è di 450 euro, anche se esistono altre forme di aiuti come il sostegno all'affitto o all'acquisto della casa.

COME FUNZIONA IL REDDITO IN IRLANDA

Ufficialmente il sistema dell'Irlanda si chiama Supplementary Welfare Allowance. Viene concesso senza limiti di età ai cittadini e residenti regolari. Gli importi mensili vanno da un minimo di 800 euro a un massimo di 1.700 se la persona che ne fa richiesta ha almeno tre figli. La quota viene utilizzata per pagare l'affitto ed eventuali le spese eccezionali.

IL CASO DELLA FINLANDIA

La Finlandia negli ultimi due anni ha effettuato un esperimento per valutare come creare una misura universale. Ha elargito per due anni, tra il 2017 e 2018, un assegno di 580 euro mensili senza restrizioni a 2000 cittadini selezionati per la sperimentazione. Alla fine la misura è stata bloccata per studiarne gli effetti.