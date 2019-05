La crisi del Venezuela diventa scontro tra Usa e Russia

UN BLOCCO DI PAESI CONTRO L'INTERVENTO MILITARE USA

Lavrov ha proseguito spiegando quali sono i prossimi passi che intende fare la Russia. «La nostra posizione rispetto ai piani Usa sul Venezuela sarà molto semplice: mobiliteremo gli Stati che come noi rispettano lo Statuto dell'Onu per contrastare simili intenti», ha detto il ministro degli Esteri russo, citato dalle agenzie. Secondo la testata online filo-Cremlino Sputnik, il capo della diplomazia russa si riferiva in particolare all'eventualità di un intervento militare americano in Venezuela. Secondo Lavrov, questo gruppo di Paesi esiste già in seno all'Onu. «Spero», ha detto il ministro, «che riceveremo un serio sostegno dall'organizzazione, perché stiamo parlando di una questione molto semplice, che è difficile da distorcere: la difesa delle norme fondamentali e dei principi del diritto internazionale così come sono definiti nello Statuto dell'Onu». Lavrov ha anche smentito la notizia diffusa da Pompeo secondo cui Mosca avrebbe convinto il presidente venezuelano Nicolas Maduro a non fuggire dal Venezuela nel giorno in cui Juan Guaidó ha chiamato i militari a sollevarsi contro di lui. «A tutte le dichiarazioni di questo tipo», ha detto il responsabile degli Esteri russo, «la risposta è una sola: non è vero».