È liberale chi sogna il golpe in Venezuela?

UNA SINISTRA SERIA PARTEGGIA PER CHI LAVORA PER LA PACE

Non ho mai visto un golpe portare la democrazia, tanto meno in America latina. La democrazia è stata portata per la prima e unica volta con le armi solo durante la Seconda guerra mondiale dagli alleati (russi compresi), e dai partigiani, che hanno sconfitto il nazismo. Dopo, il tintinnare di sciabole ha portato solo sventure, sangue, dolore. Non riesco a capire come possa dirsi liberale chi, pur legittimamente detestando Maduro, invoca l’uso della forza golpista per abbatterlo. Non è una partita di calcio, non bisogna per forza “parteggiare”, bisogna semmai cercare di fare “pareggiare” i nemici.