Le ultime notizie sulla crisi in Venezuela del 2 maggio 2019

Le ultime notizie dal Paese sembrano in effetti indicare un indebolimento della spinta partita con l'"Operazione Libertà" il 30 aprile per rovesciare il governo chavista. In vari punti di Caracas, ed anche in alcune località venezuelane, vi sono stati incidenti fra gruppi di opposizione e Guardia nazionale bolivariana (Gnb) che secondo le ong di difesa dei diritti umani hanno causato decine di feriti. Ma la sollevazione dei militari contro Maduro, al momento, non è arrivata. L’ong venezuelana per i diritti umani Foro Penal ha riferito che 119 persone, di cui 11 adolescenti, sono state arrestate durante le manifestazioni di protesta.

SCIOPERI A CATENA

Arringando i suoi sostenitori nel quartiere El Marqés nella capitale, Guaidò ha annunciato che a partire dal 2 maggio inizierà un programma di scioperi scaglionati nell'amministrazione pubblica, fino a far sì che tutti i settori si uniscano in uno sciopero generale: «Resteremo nelle strade fino ad ottenere la fine dell'usurpazione, un governo di transizione e libere elezioni». Guaidó ha quindi sottolineato che in Venezuela «non abbiamo nulla da festeggiare» perché l'ultimo «aumento salariale è già andato in fumo» davanti all'iperinflazione esistente. Da parte sua Maduro, rivolgendosi alla "Marea rossa" chavista presentata dai suoi collaboratori come «vari chilometri di militanti», ha sostenuto che si è trattato di «una delle marce più grandi della storia», «una mobilitazione monumentale».