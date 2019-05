La gestione del dossier libico mina la residua credibilità dell'Italia

Non c’è da stupirsi se la decisione italiana è stata vissuta come uno schiaffo da Tobruk che vedeva in quell’operazione e nell’addestramento della Guardia presidenziale libica da parte dei nostri Carabinieri un esclusivo sostegno ad al Serraj. A un premier privo di una sua forza militare e quindi tributario di una variegata serie di forze armate e milizie tribali, tra le quali la nota Brigata 301 (Misurata). In prospettiva dunque un avversario di cui poter avere facilmente ragione anche in ragione dell’appoggio di una serie piuttosto considerevole di sponsor schierati a proprio favore per ragioni geopolitiche di diversa natura: Francia e Russia da un lato ed Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita dall’altro, questi ultimi tre accomunati dal comune obiettivo dell’annientamento delle cosiddette “forze del terrorismo” tra le quali sono collocate anche le milizie che si rifanno alla Fratellanza musulmana. Ricordo che l’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi, in particolare, ha combattuto la Fratellanza a casa propria (colpo di Stato del 2013) e non intende certo averla viva e vegeta nella confinante Libia. Sul versante opposto Turchia e Qatar che hanno sostenuto e sostengono al-Sarraj, non tanto per ragioni di coerenza con le deliberazioni delle Nazioni Unite quanto piuttosto in appoggio proprio alla Fratellanza.

L'INGRESSO DI HAFTAR NEI RADAR DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA

Ebbene, l’Italia, se per un verso restava anch’essa, ma per ragioni di legittimità, di interessi energetici e di sicurezza, rigorosamente a fianco del premier Sarraj, anche per contrastare l’azione a dir poco ambigua della Francia a favore di Haftar, decideva opportunamente di tessere rapporti costruttivi anche con questo “uomo forte della Cirenaica”. Opportunamente giacchè era già allora evidente che qualsivoglia soluzione politica lo avrebbe visto come imprescindibile interlocutore. Da allora Haftar è entrato nel radar della diplomazia italiana. E se Parigi è stata la prima a legittimarlo in Occidente, e in Europa in particolare, Roma lo ha fatto da buona seconda senza peraltro venir meno al suo posizionamento iniziale.